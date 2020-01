La crescita fisica e di gioco, la ritrovata unione di spogliatoio e le paure che se ne vanno: Iachini ha resuscitato la Fiorentina

La settimana perfetta, quella che spazza via tutti i pregiudizi su Iachini e resuscita una Fiorentina che appena dieci giorni fa pareva a un bivio. Uno slalom semplicemente impeccabile, tra campionato e Coppa Italia: tre gare, tre vittorie, tre successi costruiti e arrivati in maniera differente e che confermano quanto i viola siano in crescita sotto il profilo del fisico e soprattutto del gioco.

A Napoli è andato in scena il lavoro di squadra, frutto della ritrovata unione di spogliatoio e di una leggerezza nei movimenti che denotano come la Fiorentina, adesso, sia priva di quelle paure e di quei timori che si era trascinata per settimane. In meno di sette giorni i viola hanno sfatato tabù come quello della vittoria interna (mancava da oltre tre mesi), del successo in trasferta (da fine ottobre) e del ritorno al gol dell’uomo chiave Federico Chiesa.

Iachini ha predicato calma, umiltà e tanto lavoro. La Fiorentina esce dal San Paolo consapevole che l’esame della continuità è stato superato a pieni voti. Scrive La Repubblica.