“La croce bianca in campo rosso non è mai stata il simbolo di Firenze. La terza maglia della Fiorentina è un grande errore storico”

La terza maglia della Fiorentina, come sempre, ha diviso la tifoseria. C’è chi la trova bellissima, e chi invece la reputa non adatta a rappresentare la squadra viola e la sua città. Di questa opinione anche lo scrittore fiorentino Sergio Salvi, che su La Nazione si è espresso fortemente contro la scelta della croce bianca: “Firenze non è mai stata rappresentata dalla Croce come simbolo principale, ma ha sempre avuto il giglio, in alcune occasioni contrapposto alla croce. Non può invadere tutta la maglia e diventare il simbolo principale. L’uso della croce che attraversa il petto deriva anch’esso dal fascismo: esso impose la fusione tra Internazionale e Milanese, assumendo come simbolo la croce rossa in campo bianco che è lo stemma della città di Milano. La croce bianca in campo rosso non è mai stato lo stemma di Firenze. Può essere stato assunto da enti o da qualche arte, ma mai dal Comune o dalla città”.

