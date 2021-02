La cura-Vlahovic anche per Kouame: Prandelli ha le idee chiare

Nonostante la deludente prestazione offerta contro il Genoa, Cesare Prandelli non ha dubbi e tutto lascia pensare che si affidi nuovamente a Christian Kouame al fianco di Dusan Vlahovic nell’attacco della Fiorentina. Una tecnica usata anche con l’attaccante serbo all’inizio della sua seconda avventura in riva all’Arno, quando il tecnico di Orzinuovi ha continuato a puntare su di lui nonostante almeno inizialmente i risultati non arrivassero.

Una scelta che, osservandola a posteriori, ha ripagato i dividendi sperati dato che Vlahovic ha segnato otto gol in quattordici partite sotto la gestione Prandelli. E che il tecnico della Fiorentina si augura possa risollevare anche Kouame, apparso spento nelle ultime uscite dopo il gol contro l’Inter in Coppa Italia che sembrava potesse rappresentare la svolta. Proprio contro i nerazzurri l’ex Genoa ha segnato i suoi due unici gol stagionali.

Fiducia a Kouame, dunque, quasi un obbligo per Prandelli considerato che Ribery è ancora assente e che Kokorin non è ancora pronto. E le alternative, a cominciare da Eysseric passando per l’avanzamento di un centrocampo, non convincono il tecnico viola.