La curiosa situazione di Munteanu. Le prospettive del romeno e la fiducia della Fiorentina

Ormai da Marzo l’attaccante classe 2002 della Primavera della Fiorentina Louis Munteanu non scende in campo. Nella trasferta di Pescara il ragazzo di Vaslui giocò 30 minuti nella ripresa, senza lasciare il segno. In stagione 2 gol totali, in appena 10 presenze. Le 11 segnature della passata stagione avevano dato la sensazione che per l’ex Viitorul l’attuale stagione potesse essere quella della consacrazione con mister Aquilani, ma il percorso del calciatore è stato finora diverso. Dopo aver preso parte al ritiro di Moena, Munteanu ed il successivo ritorno in Primavera, il ragazzo si è nuovamente aggregato alla prima squadra viola agli ordini di Italiano ormai da un paio di mesi. Addirittura quando Dusan Vlahovic ha sposato il progetto della Juventus nello scorso mercato di riparazione, qualcuno avrebbe immaginato che il giovane romeno potesse progressivamente anche ritagliarsi una piccola occasione.

La Fiorentina ha blindato l’attaccante Under 21 romeno fino al 2025. La dirigenza gigliata crede molto nelle potenzialità del ragazzo, per il quale ha speso belle parole anche l’ex stella viola e connazionale Adrian Mutu. Al momento in questa fase della carriera Munteanu si sta ambientando ad un livello superiore e prendendo confidenza con i professionisti. Un percorso simile a quello dello spagnolo classe 2000 Montiel, che però non è andato oltre al lampo di Udine. Scontato che la crescita del calciatore dovrà certamente passare attraverso il campo. Munteanu ha preso parte ad alcune gare della Fiorentina, ma si è fermato alla sola convocazione. Da capire quale potrà essere la sua destinazione al termine dell’anno calcistico. E’ possibile che il ragazzo si sposti in prestito ma pure che resti a Firenze in attesa di valutare il futuro per giocarsi le proprie carte. I prossimi mesi saranno indicativi in tal senso.