La decisione di Commisso: ecco cosa c’è dietro…

La Fiorentina ha appena comunicato attraverso Violachannel e una lettera del Presidente Rocco Commisso che non parteciperà al bando per la Mercafir. Un articolo del New York Times, spiega un po’ a grandi linee la decisione di Commisso e la delusione nei confronti di chi non agevola gli imprenditori nella costruzione di infrastrutture. Come riporta l’importante quotidiano americano, New York City è considerato uno dei mercati più affollati del paese per stadi e arene sportive, molti dei quali sono stati costruiti con assistenza pubblica considerevole sotto forma di terra libera, agevolazioni fiscali e denaro. Un esempio? Lo stadio dei New York Yankees è costato oltre $ 2,3 miliardi per essere costruito. La società calcistica americana ha fornito $ 670,6 milioni di quei soldi e il resto, circa $ 1,186 miliardi, è arrivato sotto forma di denaro pubblico e agevolazioni fiscali. Da tante domande, si arriva finalmente a qualche risposta. Ecco cosa c’è dietro la decisione del Presidente della Fiorentina.