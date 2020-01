La delicata situazione Pedro: per il Gremio è troppo alta la richiesta viola

Sono ormai le ultime ore a Firenze per l’attaccante brasiliano Pedro. Il giovane, arrivato in estate, sarà venduto altrove, probabilmente in Brasile. Sono diverse le squadre su di lui, tra cui il Flamengo di Gerson e il Gremio.

Proprio la formazione del Presidente Romildo Bolzan vuole il giocatore, che ha anche perso la Nazionale, ma non è disposto a spendere più di dieci milioni. Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, infatti, la cifra sarebbe troppo alta per la formazione brasiliana. La Fiorentina, però, venderà a titilo definitivo Pedro solo davanti ad un’offerta congrua.