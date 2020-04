La dichiarazione shock: “Ianis Hagi meglio di Messi e Ronaldo”

Avevamo in casa un fuoriclasse assoluto e non ce ne siamo nemmeno accorti. La Fiorentina si pentirà amaramente della scelta fatta di cedere Ianis Hagi. Questo è quello che in sostanza pensano in diversi, tra i quali l’ex calciatore rumeno Marian Aliuță che sul ragazzo che sta attualmente giocando coi Rangers Glasgow ha detto a Digisport.ro: “Né Messi né Ronaldo colpivano la palla in maniera così perfetta e con entrambi i piedi quando avevano gli stessi anni che ha adesso Ianis. Questo è il suo grande vantaggio: la sua abilità tecnica con entrambi i piedi è incredibile. Sebbene non sia rapidissimo, anche il suo senso del posizionamento è eccellente”.