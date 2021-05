La difesa della Fiorentina cambia volto: Si riparte da Quarta. Una contropartita tecnica in cambio per Milenkovic?

Novità in casa Fiorentina ci saranno anche in difesa. Il capitano Pezzella è in uscita e potrebbe accasarsi in Spagna. Anche Milenkovic se ne andrà sicuramente. La Fiorentina ripartirà dall’argentino Quarta.

In entrata, secondo quanto riportato stamani da La Gazzetta dello Sport, potrebbe arrivare Hysaj che è in scadenza e che potrebbe andare a coprire una delle due fasce. Molto dipenderà anche dalla destinazione di Milenkovic e da quella che sarà una trattativa che potrebbe comprendere una contropartita tecnica oltre che un robusto conguaglio.