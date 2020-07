La doppia sponda bianconera per Chiesa ma la Fiorentina aspetta il rilancio del Newcastle: il ruolo da “finanziatore” del talento viola

L’estate 2020 potrebbe essere quella dell’addio di Federico Chiesa alla Fiorentina, o meglio forse l’autunno visto lo slittamento del mercato estivo, ma la sensazione è che si vada sempre più in quella direzione. I rapporti con la dirigenza viola sono sul pacifico andante ma la questione rinnovo resta spinosa: ecco perché l’idea viola, scrive La Nazione, è sempre più quella di utilizzare Chiesa come “finanziatore” del mercato, così da togliersi di torno la questione prolungamento e non rischiare tira e molla rischiosi, soprattutto a livello economico. In Italia il talento viola è seguito sempre dalla Juventus, che potrebbe tornare alla carica, ma gli assalti più onerosi arrivano dalla Premier e da un’altra squadra bianconera come il Newcastle, appena acquisito da uno sceicco. Per il momento ci si è spinti fino a 50 milioni ma la Fiorentina aspetta il rilancio giusto.

