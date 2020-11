La doppietta di Gervinho affonda il Genoa: Fiorentina ad un passo dalla zona retrocessione. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La nona giornata di Serie A si è conclusa con l’appuntamento del Monday Night tra Genoa e Parma, terminata 1-2 per gli ospiti.

Pronti, via e al 10′ gli ospiti si portano in vantaggio grazie a Gervinho, che sfrutta l’assist di Kucka per far secco Paleari e segnare così il suo terzo gol stagionale. Il Genoa reagisce, ma prima Shomodurov si fa ipnotizzare da Sepe e poi Scamacca spara alto da due metri. Al tramonto della prima frazione l’ivoriano va vicinissimo alla doppietta, ma viene fermato dalla traversa. La gioia della seconda rete è però solo rimandata: al 47’ Gervinho approfitta della respinta di Zapata per battere ancora una volta Paleari. Passano 3’ e il Genoa accorcia subito le distanze con Shomodurov, che trova il primo gol in Serie A. Gli uomini di Maran si gettano all’assalto in cerca del pareggio, ma il Parma si difende bene e porta a casa una vittoria importante.

La banda di Liverani si porta così a 9 punti in classifica, sopravanzando così la Fiorentina. I viola sono al momento quartultimi a quota 8 con Torino a 6 e lo stesso Genoa, che lunedì prossimo sarà di scena proprio al Franchi, a 5.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 23, Inter, Sassuolo 18, Roma, Juventus, Napoli 17, Verona 15, Lazio, Atalanta 14, Bologna 12, Cagliari, Sampdoria 11, Udinese, Benevento, Spezia 10, Parma 9, Fiorentina 8,Torino 6, Genoa 5, Crotone 2.