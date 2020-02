La doppietta di un ex viola salva il Chelsea di Lampard

Questo pomeriggio al Vitality Stadium di Bournemouth andava in scena la sfida tra i padroni di casa ed il Chelsea di Frank Lampard, sfida valida per la 28° giornata di Premier League. Il risultato finale è in parità: 2 a 2. Resta da sottolineare l’importante prestazione dell’ex terzino sinistro della Fiorentina Marcos Alonso che, “travestendosi” da centravanti, ha messo a segno una doppietta regalando il pareggio ai blues.

Lo spagnolo è il man of the match della sfida, abile a farsi trovare pronto in due occasioni. La prima arriva al 33′ del primo tempo: lo spagnolo, da vero rapace d’area, sfrutta una carambola su un colpo di testa di Giroud e sul secondo palo riesce a mettere la palla in rete. La seconda arriva nei minuti finali: il terzino sinistro a 5 minuti dal novantesimo ribadisce a rete di testa una parata di Ramsdale.