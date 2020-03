La fame di calcio del campione: Ribery corre verso il ritorno il campo anticipato

Inizialmente c’era tanta incertezza sull’infortunio di Franck Ribery. “Forse due o tre partite, forse rientra entro Natale”, si diceva dopo pochi giorni. Poi la doccia fredda: il francese si doveva operare alla caviglia. Da quel momento Ribery non ha mai abbandonato i suoi compagni, seguendoli agli allenamenti e presenziando ogni volta al Franchi dal suo sky box. Intanto continuava la riabilitazione al centro sportivo viola, a volte in solitaria con lo staff viola. Ieri la gioia di tutti i tifosi viola: Franck si è di nuovo allenato in gruppo. Adesso serve cautela, perché se da una parte il francese ha dimostrato una voglia irrefrenabile di tornare in campo bruciando le tappe del recupero, dall’altra c’è il rischio di forzare i tempi inutilmente. Tra circa tre settimane la Fiorentina tornerà ad avere il suo campione a disposizione. A riportarlo è il Corriere dello Sport.