La fascia destra subito a Callejon? Eh no, alla prima dovrebbe toccare a qualcun altro…

Domenica con lo Spezia, il primo a raccogliere l’eredità di Chiesa all’interno della Fiorentina potrebbe non essere Josè Callejon, ma Pol Lirola. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, alla ripresa del campionato toccherà all’ex Sassuolo prendersi cura della fascia destra, in attesa che l’ex Napoli riesca ad arrivare alla migliore condizione fisica.

In estate, si legge ancora sulla ‘rosea’, il Valencia si è fatto avanti per lo spagnolo, ma ha trovato la porta chiusa per un giocatore che i gigliati hanno pagato un’ingente somma per acquistarlo.