La fiducia da riconoscere a Terracciano e i piani saltati della Fiorentina: il rebus della porta viola

L’obiettivo iniziale sarebbe stata la promozione a titolare ‘ufficiale’ di Pietro Terracciano, dopo l’ultima stagione che lo ha visto invertire le gerarchie, naturalmente con l’idea di affiancargli un altro prospetto magari giovane. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio però, le strade battute dalla Fiorentina si sono inerpicate, in particolare quella di Milinkovic-Savic con il Torino che non ha gradito l’inserimento viola su Mandragora. E poi il sogno originario che era legato a Vicario, con richieste troppo alte però da parte dell’Empoli, mentre su Gollini l’Atalanta vorrebbe monetizzare e non cederlo ancora in prestito. Ad oggi un bel rebus, che la Fiorentina non risolverà a breve, così da concedere per il momento la titolarità a Terracciano.