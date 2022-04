La fiducia di Italiano e il rinnovo in arrivo: Castrovilli al centro della Fiorentina

Il 2022 sembra destinato a diventare l’anno della rinascita per Gaetano Castrovilli. Il numero dieci della Fiorentina, dopo due annate piene di difficoltà sia a livello fisico che mentale, sta finalmente ritrovando se stesso.

Merito anche di Vincenzo Italiano, che nonostante le prestazioni incolore della prima parte di stagione non ha mai smesso di avere fiducia nei confronti del talento pugliese. Come dimostrano le ultime otto partite giocate dalla Fiorentina, in cui è sempre partito dal 1’.

E i risultati stanno cominciando ad arrivare, visto che nelle ultime uscite abbiamo finalmente rivisto la versione migliore di Castrovilli. Quella che tanto aveva incantato nella stagione 2019-20, ma che non avevamo più rivisto.

Non solo Italiano: anche la stessa Fiorentina continua ad avere fiducia e presto lo dimostrerà con i fatti. E’ in arrivo, infatti, l’annuncio del rinnovo di contratto (LEGGI QUI), attualmente in scadenza nel 2024, del Castro fino al 2026 con adeguamento dell’ingaggio. Un segnale che dimostra come la società sostenga il suo numero dieci, punto fermo del presente e del futuro della Viola.