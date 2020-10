La Fiesole prende posizione sulla manifestazione di stasera: “Non abbiamo organizzato niente”

In vista della manifestazione di questa sera in Piazza Signoria, la Curva Fiesole ha diramato un comunicato sulla propria pagina Facebook per chiarire la propria posizione.

Ecco il testo integrale: “Visto il continuo tam tam su social, giornali e televisioni che ricondurrebbero l’organizzazione della manifestazione di stasera agli ”Ultras” crediamo sia giusto fare chiarezza. Noi non abbiamo organizzato alcunché e non saremo presenti in piazza come gruppo. Questo non significa che non siamo vicini alle persone in difficolta in questo momento difficile, noi stessi lo siamo e che in futuro ci potremmo riservare la decisione di scendere in piazza al fianco di chi lotta per la sua sopravvivenza. Ribadiamo che ognuno è libero di manifestare come meglio crede e di fare le sue scelte. Ma non sulla nostra pelle.

Unonoveduesei Firenze“.