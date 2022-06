La FIFA ha esteso la durata delle regole sul tesseramento dei giocatori di club russi e ucraini. Fiorentina, cambia qualcosa per Dodo?

La FIFA ha esteso la durata delle regole decise per tutelare i diritti dei professionisti che militano in società russe e ucraine. Tramite un comunicato ufficiale, il massimo organo calcistico mondiale ha spiegato come tale decisione fa seguito a quelle adottate lo scorso marzo.

In base alle suddette disposizioni, giocatori e allenatori legati a club russi o ucraini potranno sospendere il loro contratto con la rispettiva società d’appartenenza fino al 30 giugno 2023. Così facendo, avranno la possibilità di lavorare e ricevere uno stipendio in altri paesi.

E’ stato inoltre stabilito che i minorenni in fuga dall’Ucraina con i propri genitori a causa del conflitto in corso, saranno esonerati della norma che vieta il trasferimento internazionale dei giocatori con meno di diciotto anni di età.

Una misura che potrebbe riguardare da vicino la Fiorentina, che da settimane sta cercando l’intesa con lo Shakhtar Donetsk per Dodo. A questo punto, non è da escludere che il terzino brasiliano possa arrivare a Firenze in prestito.