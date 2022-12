La FIFA lancia una vera e propria Coppa del Mondo per i club: i dettagli

La FIFA lancia una vera e propria Coppa del Mondo per i club. Ma non esisteva già? Sì, è il Mondiale per Club, che quest’anno si svolgerà in Marocco e vedrà la partecipazione dei vincitori del principale torneo continentale delle sei confederazioni affiliate alla FIFA, più il vincitore del campionato nazionale del paese ospitante.

Le regole però cambieranno, a partire dal 2025. Lo ha annunciato poco fa in conferenza stampa il numero uno della FIFA Gianni Infantino, che ha anticipato come tra tre anni il torneo prevedrà la partecipazione di ben 32 squadre, come l’attuale Coppa del Mondo per Nazionali e si svolgerà ogni quattro anni.

I criteri di partecipazione ancora non sono stati resi noti, ma sì, tra qualche anno potremmo vedere la Fiorentina alla Coppa del Mondo.