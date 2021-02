La FIGC apre un fascicolo sulla presunta attività di procuratore (senza titolo) di Totti. Nella sua scuderia anche un baby portiere viola

La Commissione Agenti della FIGC ha aperto un fascicolo per indagare sul lavoro di Francesco Totti e della sua agenzia “CT10”. L’indagine è scattata dopo un esposto presentato dall’AIACS, la quale sostiene che l’ex capitano della Roma operi come agente sportivo, pur non avendone il titolo. Era stato però lo stesso Totti ha dire: “Non esercito l’attività di agente sportivo, ho deciso di investire nel settore di riferimento in qualità di uomo di sport e di libero imprenditore, nel rispetto di tutte le normative vigenti”.

Adesso l’ex giocatore giallorosso dovrà rispondere delle accuse in ambito federale. Tra i giocatori seguiti dall’agenzia di Totti anche il baby portiere della Fiorentina classe 2004 Filippo Manzari