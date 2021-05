La fine dell’era della difesa a tre: Gattuso può cambiare il destino anche a Lirola?

Dopo tre stagioni abbondanti, la Fiorentina dovrebbe interrompere il suo legame indissolubile con la difesa a tre. Un vincolo che è costato caro anche a Prandelli ad esempio, che con i 4 provò a ripartire al momento del suo ritorno, salvo poi scontrarsi con uno status quo evidentemente intoccabile. Il calcio di Gattuso invece si è sempre orientato su una retroguardia pari, dunque a 4 e con essa servirà puntellare una rosa che oggi è piena di centrali e di esterni non proprio adatti a quel tipo di schieramento.

Chi potrebbe beneficiarne è Pol Lirola ad esempio, ad ora più orientato sulla permanenza al Marsiglia: l’arrivo di Gattuso potrebbe rimettere in discussione magari anche questa situazione, dato che l’ex Sassuolo in maglia viola non è mai stato usato nel suo vero ruolo.