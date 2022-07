La fine dell’incubo si avvicina? Gori ed un’assenza forzata che sembra giunta al termine

Da mesi ormai Gabriele Gori è ai box a causa di una miocardite improvvisa manifestatasi al momento dell’esperienza al Cosenza. Ormai da Marzo l’attaccante classe ’99 cresciuto nel vivaio gigliato non può svolgere alcuna attività sportiva. Il calciatore ha fatto ritorno a Firenze al termine del prestito in Calabria. Adesso sembrano arrivare buone notizie per il giocatore.

La squadra viola si è ritrovata, Gori ha ricevuto la convocazione per il ritiro ma non si è allenato. Come riportato da Radio Bruno, il club fa sapere che il ragazzo attende l’idoneità ma arrivano buoni segnali a riguardo. Il ragazzo non gioca da tanti mesi e la speranza è che, al di là della sua effettiva possibilità di competere in maglia viola, possa riabbracciare il campo il prima possibile.