La Fiorentina a Milano senza più il “mal di trasferta”: il dato che può certificare un’impresa

Emerge un dato interessante per la Fiorentina che si appresta a sfidare il Milan, Se prima giocare in trasferta, per i viola, era diventato un martirio, adesso scendere in campo lontano dal Franchi pare diventata una vera specialità della squadra gigliata, che delle ultime cinque gare in esterna tra campionato e Conference League ne hanno vinte quattro e pareggiata una a Lecce subendo peraltro appena due gol.

Ecco perché secondo il Corriere dello Sport la squadra allenata da Vincenzo Italiano, a poche ore dalla restante partita del 2022, si avvicina a San Siro con la consapevolezza di poter compiere un’impresa.