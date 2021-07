La Fiorentina a Moena: svelata l’avversaria dell’ultima amichevole

Manca veramente poco all’inizio del ritiro estivo della Fiorentina. Nei prossimi giorni la squadra si ritroverà al centro sportivo Davide Astori per le visite mediche di rito, dopodiché partirà per Moena dove rimarrà dal 17 fino al 31 luglio.

Nel frattempo, come riportato dal quotidiano scaligero L’Arena, cominciano ad uscire gli avversari della Fiorentina nelle amichevoli che disputerà in Trentino. Sabato 31, per quella che sarà l’ultima partita della squadra di Italiano, è prevista la partita contro la Virtus Verona, società che nella prossima stagione giocherà in Serie C.