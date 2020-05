La Fiorentina a sinistra: tra Dalbert, Biraghi e… Spinazzola

In attesa di capire se e quando ricomincerà la Serie A, la Fiorentina sta analizzando quali sono i reparti che necessitano di un rinforzo nel prossimo mercato estivo. Desta molti dubbi la situazione sulla fascia sinistra di difesa, che sia a quattro o a cinque. Al momento è di proprietà di Dalbert, che però è arrivato in riva all’Arno in prestito secco e a fine stagione tornerà all‘Inter. Se dovesse convincere Iachini, o chi per lui, allora la dirigenza gigliata dovrà sedersi ad un tavolo con i nerazzurri per trovare un accordo. Poi ci sarebbe Cristiano Biraghi, che tra pochi mesi potrebbe tornare alla Fiorentina se il club di Suning deciderà di non riscattarlo. Da Milano, in tal senso, arrivano sensazioni negative e l’ex Pescara potrebbe così tornare in riva all’Arno, ma difficilmente sarà lui il terzino sinistro titolare della Viola del futuro.

Tra Dalbert e Biraghi potrebbe spuntare un altro giocatore: questa è sicuramente l’ipotesi preferita dai tifosi viola, che non vedono di buon grado né la permanenza del brasiliano né il ritorno del nativo di Cernusco sul Naviglio. Tra i tanti nomi emersi, quello che più stuzzica l’appetito è quello di Leonardo Spinazzola. L’esterno della Roma, infatti, è un profilo duttile, che abbina quantità e qualità e sarebbe il giocatore ideale per la Fiorentina che verrà. Al netto di qualche infortunio di troppo, si tratterebbe di un netto upgrade rispetto alle ultime due stagioni. E certificherebbe, una volta di più, che la Viola a stelle strisce ha intenzione di fare sul serio. Ma non c’è solo Spinazzola, la lista valutata dagli uomini di mercato gigliati è ampia e comunque, prima di tutto dovranno essere definite le situazioni di Dalbert e Biraghi.