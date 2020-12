La Fiorentina accelera: Pronto quadriennale per un giovane talento in B

La Fiorentina ha accelerato in queste ore per bloccare il giovane talento Maleh. Il centrocampista del Venezia, classe ‘98, e anche nel giro della nazionale Under 21, andrà a giugno in scadenza di contratto e quindi c’è bisogno di intervenire in fretta per evitare di ritrovarsi all’interno di una concorrenza selvaggia. Per lui è pronto da parte del club viola un contratto quadriennale.

Sarà questa la prima di alcune mosse tese a mettere una pezza definitiva alle lacune che questa squadra ha dimostrato di avere nel corso della prima parte della stagione.