La Fiorentina affonda e resta nel limbo mentre il Sassuolo vince a Napoli senza tre super titolari ed è secondo. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie >

Un’altra prova imbarazzante da parte della Fiorentina ma stavolta arriva la sconfitta all’Olimpico contro la Roma dopo una prestazione francamente anche difficile da commentare. Viola che resta ancorata al limbo di metà classifica, mentre la Roma prende il treno di (quasi) testa. Nell’altra gara delle 18 una grande impresa del Sassuolo che vince a Napoli per 2-0, con le reti di Locatelli e Maxime Lopez, in una giornata in cui mancavano Djuricic, Berardi e Caputo. Una vera e propria impresa targata De Zerbi.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 16, Sassuolo 14, Juventus, Atalanta 12, Napoli, Roma, Inter 11, Lazio 10, Sampdoria 9, Verona 8, Cagliari, Fiorentina 7, Benevento, Bologna 6, Spezia 5, Parma, Genoa 4, Udinese 3, Torino, Crotone 1.