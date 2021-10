La Fiorentina aggancia la Lazio e accorcia su Atalanta e Roma. Zurkowski fa volare l’Empoli, finisce in parità Genoa-Venezia. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Oltre alla partita del Franchi tra Fiorentina e Spezia, vinto dalla squadra di Italiano per 3-0 grazie alla tripletta di Dusan Vlahovic, nel pomeriggio di Serie A si sono disputate altre due partite. A Reggio Emilia, l’Empoli ha battuto per 2-1 il Sassuolo: padroni di casa in vantaggio con l’autogol di Tonelli in chiusura di primo tempo, ma nella ripresa i toscani prima pareggiano con il rigore di Pinamonti a dieci minuti dalla fine e nei minuti di recupero trovano il gol vittoria con Zurkowski, di proprietà della Fiorentina. A Marassi, Genoa e Venezia si spartiscono la posta in palio: la gara è terminata 0-0.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Napoli, Milan 28, Inter 24, Roma, Atalanta 19, Lazio, Fiorentina 18, Empoli, Verona, Juventus 15, Sassuolo, Torino 14, Bologna 12, Udinese 11, Sampdoria, Venezia 9, Genoa, Spezia 8, Salernitana 7, Cagliari 6.