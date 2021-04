La Fiorentina allunga sul Cagliari, che perde in casa col Verona. Benevento e Parma si bloccano, lo Spezia battuto dalla Lazio. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pomeriggio insolitamente pieno di partite in contemporanea in Serie A e per la Fiorentina è arrivato un punto utile in ottica salvezza, allungando sul Cagliari, battuto in casa dal Verona. Sconfitta anche per lo Spezia mentre Benevento e Parma si sono tolti punti a vicenda. Spettacolo a Napoli, vittoria sul Crotone, e a Reggio Emilia, con il 2-2 tra Sassuolo e Roma.

Atalanta-Udinese 3-2

Benevento-Parma 2-2

Cagliari-Verona 0-2

Genoa-Fiorentina 1-1

Lazio-Spezia 2-1

Napoli-Crotone 4-3

Sassuolo-Roma 2-2

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 65*, Milan 60, Atalanta 58, Napoli* 56, Juventus* 55, Lazio* 52, Roma 51, Verona 41, Sassuolo 40*, Sampdoria 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa 32, Fiorentina, Benevento 30, Spezia 29, Torino 23*, Cagliari 22, Parma 20, Crotone 15. (* una partita in meno)