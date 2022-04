La Fiorentina anti-Juve: Assenza forzata a centrocampo. Saponara pronto in attacco

Poche ore di pausa, poche ore di riposo per la Fiorentina, perché c’è già da preparare la trasferta di Coppa Italia contro la Juventus.

Sicuramente chi non ci sarà è Castrovilli, alle prese con un infortunio che preoccupa sia lo staff medico che quello tecnico viola. Duncan farà il suo ritorno tra i titolari a centrocampo e potrebbe esserci spazio anche per Amrabat, stavolta però nel ruolo di mezzala e non di alternativa di Torreira al centro.

Secondo La Nazione poi Saponara dovrebbe prendere il posto di Ikone.