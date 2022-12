La Fiorentina aspetta il suo vero investimento: Dodo e un talento frenato (per ora) dal fisico

Che sia un 2023 diverso, se lo augura specialmente Dodo, terzino della Fiorentina arrivato in estate dallo Shakthar. Lui è stato il vero investimento della società viola, visto che dalle case gigliate sono usciti circa 18 milioni di euro (compresi i bonus) per portarlo in riva all’Arno.

Il brasiliano non poteva essere al 100% dopo un periodo in cui è stato fermo a causa dello stop del campionato ucraino, dove aveva mostrato più volte tutte le sue qualità. Qualità che si sono viste anche in maglia viola, seppur con minor costanza. Di talento ce n’è, ma il fisico fino ad ora ha controbilanciato in negativo.

Dodo aveva preso il ritmo giusto, fino all’infortunio contro il Bologna che lo ha fatto ripartire da zero. Adesso una nuova preparazione, simile a quella già fatta a Moena, per ritrovare al 100% la forma e poter fare la differenze. Q riportarlo è La Nazione.