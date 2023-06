La Fiorentina attende l’offerta giusta per Amrabat. Intanto, dopo la cessione di Tonali, potrebbe inserirsi anche il Milan

Dopo la cessione al Newcastle di Sandro Tonali, il Milan ha messo gli occhi su Sofyan Amrabat. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, la società rossonera avrebbe avviato i primi sondaggi per il giocatore marocchino in uscita dalla Fiorentina.

La valutazione che Commisso fa del giocatore che lui stesso ha voluto a Firenze è di circa 30 milioni di euro, con il club viola che sta da giorni aspettando soprattutto dalla Spagna (dove lo segue l’Atletico Madrid) un’offerta ufficiale per lui che ancora non è arrivata. Sono 80 i milioni che sono entrati nelle casse del Milan con la cessione di Tonali. Che parte di questi possano essere reinvestiti per Amrabat?