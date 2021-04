La Fiorentina aveva contattato Sarri dopo l’esonero di Iachini: ecco perché il tecnico ha detto di no

La Fiorentina aveva contattato Maurizio Sarri per prendere in mano le redini della squadra dopo l’esonero di Iachini. E’ questo ciò che scrive il tabloid inglese The Sun, secondo il quale l’ec tecnico del Chelsea avrebbe rifiutato in quanto non allettato dall’idea di arrivare su una panchina a stagione già iniziata.

La Fiorentina non sarebbe stata peraltro l’unica ad aver contattato Sarri durante questo campionato. Lo stesso tentativo, infatti, sarebbe stato fatto da Marsiglia e Fenerbahce, che però avrebbero ricevuto analoga risposta negativa. Secondo il The Sun il futuro di Sarri potrebbe essere di nuovo al Napoli oppure alla Roma, anche se non si esclude un ritorno in Inghilterra.