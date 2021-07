La Fiorentina, Benassi e un futuro ancora insieme: La rivelazione del centrocampista viola

MOENA – Nel corso della conferenza stampa odierna, Marco Benassi ha fatto un’importante rivelazione sul suo contratto. E di conseguenza su quello che potrebbe essere il suo futuro. Il centrocampista della Fiorentina, infatti, ha dichiarato che nella passata stagione, prima della cessione in prestito all’Hellas Verona, ha rinnovato con il club di Rocco Commisso.

Benassi ha firmato per ulteriori tre stagioni e ha quindi altri tre anni di contratto con la Viola. Inoltre, come ha confermato, la sua volontà è quella di rimanere alla Fiorentina e di giocarsi le sue carte nel 4-3-3 di Vincenzo Italiano. L’ex centrocampista del Torino non partirà da titolare nello scacchiere tattico del tecnico viola, ma potrà ritagliarsi un ruolo come jolly prezioso da inserire a partita in corso.