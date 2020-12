La Fiorentina bussa alla porta del Napoli per un rinforzo in attacco, ma stavolta non si tratta di Milik…

La Fiorentina è alla ricerca di un rinforzo per il proprio attacco: la squadra di Cesare Prandelli, in grossa difficoltà dal punto di vista dei risultati, sta riflettendo sulla possibilità di innestare anche esperienza per uscire, immediatamente, dalle secche della zona retrocessione.

Secondo quanto leggiamo da Calciomercato.it, l’entourage di Fernando Llorente, giocatore ormai ai margini del progetto Napoli, ha già visitato diverse volte il capoluogo toscano, riscontrando il gradimento della società viola per il trasferimento in riva all’Arno. Llorente è, con Arek Milik, in sicura uscita dal Napoli nel mercato di gennaio, e la società azzurra potrebbe anche non chiedere ristori economici, se non un simbolico indennizzo oltre allo sgravio del cartellino.

Lo spagnolo, ex Juventus, Siviglia e Tottenham, compirà 36 anni il prossimo 26 febbraio, a Napoli dal 2019, voluto da Carlo Ancelotti, in questa stagione è stato messo fuori dalla lista Uefa dei partenopei, è di fatto è fuori dal progetto tecnico di Gattuso. Nessun gettone per lui in questo inizio di stagione.