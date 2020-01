La Fiorentina butta via la prima vittoria del 2020 e resta appena sopra la zona retrocessione. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Poteva essere un ottimo inizio d’anno per la Fiorentina e invece è arrivata l’ennesima delusione anche al “Dall’Ara”: la squadra viola butta via la vittoria proprio al 94′, dopo aver condotto la gara per quasi tutta la partita. La squadra di Iachini resta così poco al di sopra della zona retrocessione.

La CLASSIFICA di Serie A: Inter, Juventus 42, Lazio 39, Roma 35, Atalanta 31, Cagliari 29, Parma 25, Napoli, Torino 24, Bologna 23, Verona 22, Milan 21, Sassuolo 19, Udinese, Fiorentina 18, Lecce, Sampdoria 15, Brescia, Genoa 14, Spal 12.