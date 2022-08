La Fiorentina cade per la prima volta e scivola dietro all’Udinese, pari nelle altre gare del pomeriggio. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pomeriggio veramente orrendo per la Fiorentina, sconfitta per la prima volta in stagione a Udine dopo una partita inguardabile, decisa da Beto e dall’errore di un imbarazzante Venuti.

Sugli altri campi invece due pareggi per 1-1: a Empoli tra gli azzurri e il Verona. Vantaggio casalingo con Baldanzi nel primo tempo, pareggio di Kallon invece nella ripresa. A Genova invece la Samp raggiunge la Lazio al 92′ grazie a Gabbiadini, che annulla il vantaggio di Immobile.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Roma 10, Inter 9, Milan 8, Lazio 8, Torino 7, Atalanta 7, Napoli 7, Udinese 7, Juventus 5, Fiorentina 5, Sassuolo 5, Spezia 4, Salernitana 4, Empoli 3, Verona 2, Sampdoria 2, Bologna 1, Lecce 1, Cremonese 0, Monza 0.