Bonaventura stop, ma la Fiorentina e Prandelli, in vista della partita contro l’Udinese potrà avere a disposizione due armi in più come Ribery e Kokorin.

Sul Corriere dello Sport-Stadio si legge che il francese ha archiviato il fastidio muscolare che lo ha costretto a restare fuori nelle ultime tre partite e si candida come titolare ad Udine.

Il russo invece punta a farsi spazio a partita in corso mettendo nelle gambe minuti in vista della super sfida contro la Roma.