La Fiorentina cala il tris a Edimburgo e trova la prima vittoria nel girone di Conference League

Heart of Midlothian-Fiorentina 0-3 (3′ Mandragora, 43′ Kouame, 78′ Jovic)

Fiorentina: (4-3-3): Gollini; Terzic, Martinez Quarta, Igor (46′ Milenkovic), Biraghi (74′ Dodô); Bonaventura (86′ Zurkowski), Amrabat (74′ Bianco), Mandragora; Kouame, Jovic, Saponara (80′ Gonzalez).

90’+3 Finisce qui la gara. La Fiorentina sbanca Edimburgo vincendo per 3-0 contro gli Hearts rimasti in dieci nella ripresa: a segno nel primo tempo Mandragora e Kouame, Jovic nel secondo tempo.

90′ Saranno 3 i minuti di recupero.

88′ Fiorentina che vuole chiudere in attacco concedendo quasi niente ai padroni di casa.

86′ Altro cambio per la Fiorentina: esce Bonaventura, fa il suo ingresso in campo Zurkowski.

83′ Due belle iniziative di Bianco in pochi minuti: prima va al tiro cercando la porta, successivamente va ad attaccare la profondità su un lancio lungo.

80′ Cambio nella Fiorentina: esce Saponara, tocca a Gonzalez.

78′ GOOOOOL! Jovic!!!! Azione avviata da Martinez Quarta, pallone a Kouame a destra che pesca Jovic e spedisce in porta il pallone del 3-0.

75′ Ultimi cambi per gli Hearts: fuori Ginnelly e Mckay, vanno in campo Forrest e Steven.

74′ Doppio cambio nella Fiorentina: escono Ambrabat e Biraghi. tocca a Bianco, che esordisce in Conference League, e a Dodô.

71′ Ci prova Saponara con un destro diretto sul secondo palo, pallone che esce.

70′ Possesso palla prolungato della Fiorentina che prova ad andare in porta con una lunga serie di passaggi.

67′ Azione d’attacco con il pallone che va sui piedi di Jovic in piena area di rigore, ma il suo tocco manda il pallone addosso a Gordon.

65′ Kouame apparecchia per il tiro di Terzic, interviene Gordon in parata.

63′ Momento di black out per la Fiorentina, con gli Hearts che hanno giostrato il pallone in un’azione prolungata arrivando al tiro con Atkinson seppur in fuorigioco.

60′ Terzic va in corsa su un pallone invitante in area, ma supera il campo sbattendo contro i cartelloni pubblicitari.

59′ Non ce la fa a proseguire il difensore degli Hearts Smith, va in campo Atkinson.

57′ Va alla conclusione nei pressi del limite dell’area Bonaventura, ma il tiro non è ben indirizzato

55′ Ci prova di testa anche Martinez Quarta ma manda alto.

54′ Doppio cambio negli Hearts: escono Shankland e Grant, vanno in campo Humphrys e Devlin.

52′ Fiorentina che macina gioco, la superiorità numerica sugli avversari si fa sentire.

49′ Cross da calcio d’angolo e colpo di testa di Kouame in area, il pallone finisce alto di poco

48′ Espulso Neilson per gli Hearts: la trattenuta da ultimo uomo su Jovic gli costa il cartellino rosso.

47′ Hearts in attacco con Halliday che va al tiro di prima verso la porta ma non centra il bersaglio.

46′ Il primo tempo inizia con un cambio per la Fiorentina: esce Igor per problemi fisici, c’è Milenkovic.

45’+2 Finisce qui il primo tempo: la Fiorentina è in vantaggio per 2-0 contro gli Hearts grazie ai gol di Mandragora di testa e di Kouame in semirovesciata.

45’+1 Brividi per la Fiorentina, con Saponara che perde un pallone pericolossimo e Ginnelly va al tiro dalla destra, para Gollini.

45’+1 Kouame serve Jovic in area, conclusione di prima diretta in porta ma il pallone finisce tra le braccia di Gordon.

45′ Saranno due i minuti recupero.

43′ GOOOOOOL!!!! KOUAME!!!! Su un rimpallo in area della difesa scozzese l’attaccante viola si esibisce in una bella rovesciata e spedisce in porta il pallone del 2-0!

40′ Lancio lungo di Martinez Quarta per Mandragora in area, va a chiuderlo Neilson.

37′ Fiorentina che accorcia nella sua metà campo, gli avversari provano a costruire di più ma i viola allontanano il pallone passandolo spesso e volentieri a Gollini.

34′ Partita ora più spezzettata dai continui falli di gioco e interruzioni dell’arbitro.

31′ Non si intendono tra loro Igor e Gollini, e il portiere viola è costretto a spedire il pallone in tribuna.

28′ Cross di Kouame in area, Jovic va di testa ma non trova il bersaglio.

26′ Ha preso una brutta botta nel fallo precedente Saponara, tanto da zoppicare vistosamente.

24′ Cartellino giallo per Kingsley dopo aver commesso fallo su Saponara.

23′ Altra grande opportunità per la Fiorentina! Saponara cattura un bel pallone in area e lo passa a Mandragora, il quale serve Jovic ma il suo tiro finisce altissimo.

20′ Occasione per Igor! Il centrale viola avanza e porta la palla quasi al limite dell’area calciando poi di potenza verso la porta, Gordon devia in parata.

17′ Bell’azione sulla destra costruita inizialmente da Saponara, con Jovic che riceve e scarica sullo stesso lato per Mandragora ma il pallone viene messo fuori.

14′ Bella giocata di Saponara che evita gli avversari e va in area, cross nel mezzo ribattuto e pallone servito a Bonaventura, ma il suo colpo di testa finisce alto.

12′ Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Biraghi va di testa Jovic, ma spedisce il pallone alto.

9′ Colpo di testa di Smith, para e fa suo il pallone Gollini.

8′ Che rischio di Gollini che va quasi a toccare il pallone fuori area!

6′ Fiorentina che gestisce il possesso palla, gli Hearts ancora devono riorganizzare le idee dopo il gol incassato.

3′ GOOOL!!! Mandragora! Terzic a destra pennella un gran cross con il sinistro per l’inserimento in area del centrocampista viola che di testa realizza l’1-0!

1′ Dopo un minuto di silenzio per le vittime della calca nello stadio in Indonesia, inizia la gara. Forza Viola!

Non si può sbagliare in Scozia: la Fiorentina di mister Italiano cerca i tre punti per portarsi al secondo posto del girone A di Conference League. I viola sfidano gli Hearts of Midlothian al Tynecastle Park di Edimburgo, che si preannuncia un catino infuocato.

Fischio d’inizio alle ore 21.00, arbitra il sig. Erik Lambrechts, fischietto del Belgio. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.

