La Fiorentina cambia pay tv: ecco dove e quando sarà trasmessa la gara contro la Lazio

Sky o DAZN? Ormai il quesito che attanaglia molti dei tifosi italiani che, con l’impossibilità di recarsi allo stadio, si devono accontentare del divano di casa. Domani Lazio-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva su DAZN alle 21,45. I clienti potranno seguire la partita anche in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN.

Ricordiamo che per chi non potesse seguire la partita in diretta tv, c’è la diretta scritta di Fiorentinanews.com, dove potrete commentare live la gara della Fiorentina.