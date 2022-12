La Fiorentina cammina sulle uova e vuole in ogni modo evitare le esclusioni eccellenti di quest’estate, quando oltre a Benassi fu costretto a una “trasformazione” anche il portiere Rosati, passato da fare la riserva di Terracciano e Gollini a preparatore (con il contratto rinnovato il mese prima). Questo è quello che si legge stamani sul Corriere dello Sport-Stadio, per quanto riguarda il cosiddetto caso liste.

A gennaio ci saranno dei giocatori da integrare, in primo luogo Castrovilli, e altri da togliere. Gli indiziati restano Maleh e Zurkowski (sul primo dopo la Samp si è mosso anche il Genoa, mentre il polacco spinge per la soluzione Empoli) ma il recente rendimento di Benassi potrebbe imporre ulteriori valutazioni, anche se in viale Fanti non pare si voglia desistere dalla volontà di cedere l’ex Torino.