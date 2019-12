La Fiorentina cede Gilberto…e ottiene uno ‘sconto’ per Pedro

L’esterno destro Gilberto non è più un giocatore della Fiorentina. Stando a quello che emerge in queste ore in Brasile, i viola avrebbero raggiunto un accordo per la cessione a titolo definitivo del giocatore alla Fluminense. 1,5 milioni di dollari la spesa del club brasiliano per il calciatore che verranno detratti dalla rata che la Fiorentina dovrà versare prossimamente per l’acquisto di Pedro. Non solo, i gigliati avrebbero ottenuto anche il 50% dei diritti sulla futura, eventuale, rivendita dello stesso Gilberto.