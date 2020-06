La Fiorentina celebra Pezzella, un segnale per il futuro?

La Fiorentina ha celebrato, poco fa sui social, il proprio capitano German Pezzella. L’argentino, ieri sera, ha salvato la baracca con l’ennesimo gol di testa, il terzo in questo campionato. E’ certo che se Pezzella dovesse andare via, Daniele Pradè dovrà essere bravo a trovare un difensore capace di segnare proprio come l’attuale numero venti. In una serata disastrosa per la difesa, Pezzella ha dimostrato di voler dare il massimo in maglia viola.

Sesto gol in Serie A per Pezzella 💪

5 sono arrivati di testa da corner (compresi i tre in questo campionato) 👏#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/3u0mbHThxD — ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 23, 2020