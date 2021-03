La Fiorentina celebra Pulgar: 50 presenze da titolare con tanto di gol. E Prandelli lo riscopre per il finale di stagione

Ieri, per la prima volta in questa stagione, Erick Pulgar ha trovato il gol. Peraltro direttamente da calcio di punizione, cosa che alla Fiorentina non succedeva dalla rete di Ghezzal a Lecce lo scorso anno. Una gioia personale che per Pulgar va ad aggiungersi al traguardo delle 50 presenze da titolare con la maglia viola, celebrate dalla società sui propri canali social.

Parliamoci chiaro, il cileno ha decisamente deluso le aspettative da quando è arrivato. Tuttavia, pur non essendo un giocatore imprescindibile, Prandelli lo sta pian piano riscoprendo. Chissà che da qui al termine della stagione l’apporto di Pulgar non potrà essere decisivo per la Fiorentina. Certamente, se fa gol come quello di ieri, le possibilità si alzano non poco.