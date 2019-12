La Fiorentina cerca anche l’altro Duncan: il primo obiettivo per il centrocampo di Iachini

Un calciatore pronto, muscolare, di gamba è una delle esigenze della Fiorentina e allora uno dei primi obiettivi potrebbe essere Alfred Duncan, mediano classe ’93 del Sassuolo. Secondo il sito ufficiale di Gianluca Di Marzio, il nome del ghanese è il più caldo per il reparto in questo momento, anche perché finora il suo spazio nella squadra di De Zerbi è stato solo ad intermittenza. Resta da capire in ogni caso se e quanto la Fiorentina vorrà investire su di lui ma anche se i neroverdi accetteranno di metterlo sul mercato.