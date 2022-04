La Fiorentina cerca il sette… bello per Zanetti e c’è lo spettro Pescara da allontanare

Quella maledetta partita del 6 gennaio 2013 se la ricordano tutti ed è rimasta un po’ nell’immaginario come la più classica delle bucce di banana su cui non scivolare: il Pescara allora era tutto sommato in un periodo positivo (era fuori dalla zona retrocessione) e vinse 2-0 a Firenze contro una Fiorentina lanciata a tutta velocità. E’ un po’ l’incubo esorcizzato ogni volta che al ‘Franchi’ arriva una squadra di bassa classifica, in gran difficoltà anche perché gli abruzzesi poi fecero appena 2 punti in tutto il girone di ritorno, retrocedendo malamente.

Il Venezia invece si presenta al cospetto degli uomini di Italiano in un momento drammatico, reduce da 6 sconfitte di fila e in piena bagarre per evitare la Serie B. Una bella buccia di banana la squadra di Zanetti per altro l’ha sfruttata all’andata, sorprendendo la Fiorentina in una serataccia: per questo la squadra viola vuole il riscatto e il… sette bello di sconfitte per i lagunari.