La Fiorentina cerca il suo nuovo centravanti: quattro nomi per una scelta fondamentale

La ripresa della Serie A è ormai alle porte, ma si parla ormai da tempo di quello che potrà essere il nuovo assetto tattico della Fiorentina per la prossima stagione, soprattutto per quanto riguarda l’attacco. Sono principalmente due quattro i nomi che circolano in questi giorni per rinforzare il reparto offensivo e nel particolare il ruolo di centravanti. Proviamo quindi ad analizzarli in termini di contributo effettivo alla causa viola e fattibilità di trattativa.

Profilo d’esperienza

Il primo è quello di Andrea Belotti. Il bomber del Torino sarebbe il profilo esperto ideale a cui affidare il ruolo di centravanti: in tal caso Vlahovic che potrebbe seguire le sue orme per maturare in questo ruolo e Cutrone, in caso di permanenza, potrebbe provare a fare coppia con il Gallo per un tutto attacco Made in Italy in vista dei prossimi Europei. La fattibilità della trattativa invece resta ancora un’incognita, perché, se da alcune fonti emerge il giocatore granata gradirebbe vestire la maglia gigliata, da altre arriva voce che per il presidente del Torino Urbano Cairo Belotti e il ds Davide Vagnati è incedibile, e avrebbe rifiutato le offerte anche di altri club come Napoli e Monaco. La trattativa con la Fiorentina resta comunque in ballo.

Nuova scommessa

Capitolo Krzysztof Piątek: il ritorno in Serie A dell’attaccante della Nazionale Polacca, attualmente in forza all’Herta Berlino, potrebbe, a detta di alcune fonti, tingersi di viola. A livello economico la trattativa per il classe ‘95 resta possibile, c’è però da valutare quale potrebbe essere il suo apporto in termini realizzativi in Serie A dato che con la maglia del Milan nel giro di mezza stagione si è dimostrato tutt’altro che il bomber da rendimento continuo visto con il Genoa. Per la Fiorentina l’acquisto del centravanti polacco potrebbe quindi rappresentare una scommessa dall’esito non totalmente prevedibile.

La giovane promessa

In Italia ai viola piace anche Sebastian Esposito: 17 anni, gioiellino dell’Inter con un grandissimo potenziale da attaccante di livello, è nel mirino della Fiorentina e dell’Atalanta. Per i gigliati sarebbe un acquisto di grande prospettiva, ma c’è da fare i conti sempre con Vlahovic: entrambi sono giovani e hanno bisogno di crescere calcisticamente giocando il più possibile. La loro gestione dovrebbe essere quindi attenta e mirata, tenendo sempre presente gli obiettivi di squadra.

Occhi puntati all’estero

All’estero invece c’è Marcus Thuram del Borussia Mönchengladbach che attrae le attenzioni dei dirigenti viola. Il figlio d’arte di Lilian, ex difensore di Parma e Juventus, è una punta competa che può svariare in più ruoli sul settore offensivo. A suon di buone giocate è entrato anche in orbita mercato di Napoli e Juventus, e se la Fiorentina vorrà cercare l’affondo dovrà trattare con il suo agente Mino Raiola, un dettaglio da non sottovalutare. Nell’attacco gigliato Thuram, infortunatosi purtroppo ieri al polpaccio, potrebbe far bene grazie alla sua duttilità e fisicità, ma va tenuto presente che, non avendo mai giocato in Serie A, potrebbe necessitare di un certo periodo di ambientamento.

A prescindere dalle riflessioni che farà Fiorentina per l’attacco del prossimo campionato c’è senz’altro da mettere evidenza come tutti e quattro i nomi elencati siano senza dubbio di caratura internazionale. E non potrebbe essere altrimenti dato che l’intenzione della dirigenza per il prossimo futuro è quella di portare la squadra viola ai vertici del calcio europeo.