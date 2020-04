La Fiorentina cerca il suo nuovo principe

In principio fu Antognoni. Ma adesso? E’ possibile che la Fiorentina possa avere un suo nuovo principe? E’ possibile che all’interno della rosa viola stia nascendo la nuova bandiera? Il Corriere dello Sport-Stadio si occupa dell’argomento questa mattina e vede tre candidati al ruolo: Federico Chiesa, Dusan Vlahovic e Gaetano Castrovilli.

Per diventare come Antognoni sono necessarie però alcune condizioni come la lunga permanenza in viola, ma anche riuscire a dire di no a proposte importanti, molto importanti, provenienti da altri club. Quella è la sfida più grande. Non basta il talento, è indispensabile la sofferenza, la lotta, la voglia di non inchinarsi. E poi ci vuole umiltà, quella che ha sempre avuto il capitano, la Luce, l’uomo che giocava guardando le stelle.