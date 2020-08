La Fiorentina cerca un attaccante, la Juventus si sbarazza del suo. Due situazioni “incrociabili”?

Mentre la Fiorentina è in cerca di un centravanti la Juventus è pronta a liberarsi del suo. Con l’arrivo di un attaccante centrale sembra non esserci più spazio per Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino è in uscita dalla Juventus e non farà più parte della rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Per Tuttosport, le opzioni sono due: o la rescissione o la cessione, anche se non ci dovrebbero essere offerte per lui. E la Fiorentina resterà a guardare o penserà anche al Pipita?

