La Fiorentina che verrà: Quattro acquisti per l’undici titolare. Le mosse viola

Sono giorni importanti per le decisioni in chiave mercato per la Fiorentina. Secondo quanto appreso dalla redazione di Fiorentinanews.com, saranno 4 gli acquisti importanti per l’undici titolare della prossima stagione. Nel corso della prossima sessione di mercato estiva che partirà da luglio, la Fiorentina punterà tutto su un difensore centrale, un centrocampista e due esterni offensivi. Quattro elementi importanti da inserire nell’undici titolare viola. Kokorin rimarrà alla Fiorentina dato che l’attaccante russo potrà ricoprire tutti e 4 i ruoli offensivi previsti nel 4-2-3-1 di Gennaro Gattuso.