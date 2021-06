La Fiorentina che vorreste tra nomi interessanti e sogni. Ma alcune linee guida su rosa e società sono chiarissime

Un giochino, un esperimento ma anche un ottimo strumento per capire alcune cose. “La Fiorentina che vorreste” lo abbiamo intitolato e dobbiamo dire che la partecipazione è stata davvero molto alta e ci ha fornito alcune linee guida molto interessanti.

POCA FIDUCIA NELLA ROSA ATTUALE – Quattro, cinque giocatori al massimo della rosa attuale della Fiorentina verrebbero confermati da parte dei tifosi viola e nostri lettori. Qualcun altro resterebbe a fare l’alternativa in panchina, ma un quadro di insieme chiaro è che c’è poca fiducia nei confronti della squadra che abbiamo visto all’opera nella stagione 2020/21. E non potrebbe anche essere altrimenti, visti i 40 punti conquistati e il tredicesimo posto finale.

Dragowski, Castrovilli, Quarta, Amrabat, ovviamente Vlahovic questi sono quelli citati maggiormente nei vostri commenti. Bonaventura e Ribery finiscono in panchina, poi poco altro da segnalare se non che anche Terracciano è praticamente intoccabile.

ANCHE I DIRIGENTI NON HANNO MOLTO DA RIDERE – Chi ha affrontato il tema ‘dirigenti’ lo ha fatto per chiedere esplicitamente un cambio anche da questo punto di vista. Pradè è ormai nel mirino della critica da diverso tempo anche perché viene visto come il colpevole numero uno di quattro mercati (tra estate e inverno) che non hanno prodotto risultati strettamente numerici, ma anche tecnici. Comunque giova ricordare il fatto che Pradè non è il solo a fare mercato nella Fiorentina di Commisso.

NOMI INTERESSANTI – Quanto agli acquisti, c’è chi si è proprio sbizzarrito, chi ha puntato su nomi arrivabili per la Fiorentina e chi invece ha indicato gente che sarebbe da sogno ma che è destinata a rimanere tale. Molto citato il nome di Hysaj che potrebbe anche arrivare per la fascia destra. Ma si capisce che c’è molta voglia di vedere una specie di rivoluzione, perché quando si parla di sei-sette volti nuovi nella formazione titolare, siamo davanti a cambiamenti importanti.

Intanto il mercato sta per entrare nel vivo, anche se tutti i club hanno già cominciato a muoversi e vedremo se la società seguirà, anche solo in parte, queste indicazioni che provengono dalla tifoseria.